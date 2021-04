Eigener Ljouwerter sportsaak: geweldich sûnder beheinings iepen te kinnen

Ek belange-organisaasjes binne foarsichtich tefreden mei de ferrommings. "Hier hebben we lang voor gepleit en ondernemers hebben eerder al bewezen dat ze met hun protocollen veilig en verantwoord open kunnen", seinen ûndernimmersorganisaasjes VNO-NCW en MKB-Nederland tsjin it ANP.

"De iennichste beheining is noch dat minsken bûten wachtsje moatte as it té drok wurdt. Wat dat oanbelanget nimme wy ús ferantwurdlikheid as ûndernimmers," seit Gerrit Jan Faber. Hy is eigener fan sportsaak Intersport Luxen.

By de sportsaak wurkje se mei in tagongskontrôle. "Wy meie 48 minsken binnen ha. Dat dogge we net, 25 oant 30 persoanen wurdt de maks. Wy wolle dat eltsenien ferantwurde nei binnen giet en wolle gjin besmettingen. It wurdt wol spannend, al ha wy der in soad nocht oan," stelt Faber.