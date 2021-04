Topfioeliste Simone Lamsma treedt op mei it NNO

Yn De Oosterpoort yn Grins waard woansdei drok repetearre foar it konsert.

Simone Lamsma debutearre as 14-jierrige soliste by it NNO. Se heart ta de wrâldtop, en komt sa no dan nei it noarden werom om te spyljen mei it NNO. Se fielt noch altyd in bân. "Het is het orkest waar ik mee ben opgegroeid. Het is heel mooi om die herinneringen en die emotie te voelen als je dan weer terugkeert", seit Lamsma dy't oarspronklik út Burgum komt.