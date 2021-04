Finzene 'dy't net fris rûkt' mishannelet bewaker yn Ljouwerter finzenis

De finzene wie lilk om't de de bewarder fan De Marwei tsjin him sein hie dat er 'niet echt fris rook'. De bewarder ferklearre dat er by it rûnswaaien fan de pûde oan de holle rekke wie as er him net ferdigene hie. Neffens de rjochter koe in besykjen ta swiere mishanneling bewiisd wurde.

De detinearde, in man fan 32, krige in moanne selstraf ûnder betingst. De finzenismeiwurker krige in skeafergoeding fan 200 euro tawiisd.