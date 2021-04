Ferry de Haan: "We gaan met elkaar bouwen aan iets"

De petearen wiene al langer dwaande docht no bliken. Direkteur Cees Roozemond is bliid dat De Haan foar Hearrenfean keazen hat. "Hij was een kandidaat die al vrij snel in beeld kwam. Hij stond al op een lijst bij ons. De eerste gesprekken vielen uitermate goed, wederzijds. We zijn vrij snel tot overeenstemming gekomen."

Neffens Roozemond is it in foardiel dat er kennis as algemien direkteur opdien hat. "Daar kunnen we ook gebruik van maken, we zien het echt als een team."