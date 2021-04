Reade Krús hat it yn jierren net sa drok hân; mear frijwilligers melde har oan

En sa as Van der Wal binne der noch hûnderten Friezen dy't har it ôfrûne jier meld hawwe by it Reade Krús. Op tal fan plakken springe se by. "We helpe net allinnich hjir, mar ek op tal fan oare plakken dêr't prikt wurdt. Sa binne we bygelyks konstant oanwêzich by de faksinaasjelokaasje yn Snits fan de GGD, mar helpe we ek by it heljen en bringen fan minsken dy't sels net maklik komme kinne op de plakken dêr't prikt wurdt", fertelt François Perreau, koördinator helpferliening fan it Reade Krús. "Mar we hawwe bygelyks ek in foedselprogramma rinnen."

Wiis mei de help

De húsdokters op De Gordyk binne wakker wiis mei de help fan it Reade Krús. Húsdokter Remco Nauta: "Het is echt heel fijn. Mensen moeten een kwartier blijven en dan is het goed dat er mensen zijn om alles een beetje in de gaten te houden."

Yn de wachtromte kinne de minsken in film sjen en kinne se in gleske drinken krije. Van der Wal hâldt se yn de gaten "En as it kertierke om is en alles liket goed te gean, dan krije se in seintsje fan my en kinne se wer nei hûs."