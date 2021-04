Oanfierder Erik Schouten bliuwt by SC Cambuur

Erik Schouten spilet ek takom seizoen yn it giel en blau fan SC Cambuur. De oanfierder hie in ôfrinnend kontrakt yn Ljouwert, dat no mei ien jier ferlinge is. Moandei joech technysk manager Foeke Booy yn de SportCast al oan dat hy op koarte termyn dúdlikheid ferwachte. De klup is ek mei Doke Schmidt yn petear oer in langer ferbliuw.