Steateleden krije 'ferfelend gefoel' dat se oer deltaplan letter ynformearre binne as de parse

It ôfrûne wykein alle folksfertsjintwurdigers tagelyk mei de media ynformearje wie neffens Fokkens gjin opsje. "Het gaat om acht bestuurslagen met in totaal 324 volksvertegenwoordigers. De kans op uitlekken is dan te groot."

Om't guon steateleden by foarkar gjin stikken ûntfange op snein is der foar keazen om elkenien de ynformaasje yn de nacht fan snein op moandei takomme te litten mei in embargo op moandeitemoarn seis oere. Teun Wiersma fan 50Plus wie kritysk oer dizze redenaasje. "Blykber fertrouwe jo de steateleden net." Fokkens spruts dat tsjin. "Er is geen sprake van dat ik statenleden niet vertrouw."

Ferfelend gefoel

Ek steatelid Maaike Prins (CDA) kin har wol yntinke dat de steaten 'in ferfelend gefoel' hjiroan oerhâlde. Neffens har is it goed om nochris goed te sjen hoe't en wannear't steateleden ynformearre wurde oer belangrike ûntwikkelings lykas de noardlike ambysje om 220.000 huzen ekstra te bouwen as it Ryk ree is om te ynvestearjen yn de Lelyline en twa oare spoarlinen yn it noarden.

Kommissaris fan de Kening Arno Brok sei ta dat sa'n oerlis der komt.