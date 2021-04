Q&A: "De Haan moat by Hearrenfean kreatyf wêze mei beheind budzjet"

SC Hearrenfean hellet in technysk direkteur fan Excelsior, in earstedifyzjeklup. Wat seit dat? Meisto dêrút konkludearje dat de klup kwa útstrieling en status net mear ynteressant genôch is foar grutte nammen?

"Hearrenfean hat noait in grutte namme hân as technysk direkteur. It wienen mei Yme Kuiper, Johan Hansma en Hans Vonk faak echte klupminsken. En lit ús earlik wêze, Gerry Hamstra wie ek net in grutte namme. En yn 2019 waard Ferry de Haan noch frege troch Feyenoord as opfolger fan Martin van Geel. Dêr hat hy doe foar betanke, mar dêrút docht bliken dat hy op 'e radar stien hat by in grutte klup."

Is Ferry de Haan de bêste kar?

"Hy komt fan de tredde klup út Rotterdam en giet no nei de grutste klup út it noarden, dus dat is wol opfallend. Hy hat in soad ûnderfining yn de fuotbalwrâld, mar net as technysk manager. Al sil syn netwurk yn Rotterdam en omjouwing goed wêze. Under syn lieding makke Excelsior yn 2014 de sprong nei de earedifyzje en hat de klup him bot ûntwikkele."

"Minsken fan Excelsior binne sawiesa populêr yn it noarden. Wouter Gudde (technysk direkteur) en Adrie Poldervaart (assistint-trainer) hawwe earder al de oerstap makke nei FC Groningen."

Wiene der wol oare kandidaten?

"Michel Jansen is op dit stuit haad jeugdoplieding by SC Hearrenfean en hy hat by de kluplieding kenber makke dat hy de taken fan Gerry Hamstra graach oernimme wol. Faak hat in ynterne kandidaat in streekje foar, mar de klup hat no keazen foar in eksterne kandidaat."