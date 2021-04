Beswieren fan Pol Infratechniek tsjin nije plak Ljouwerter feemerk fan tafel fage

It bedriuw wurdt neffens de heechste bestjoersrjochter net ûnevenredich yn syn belangen oantaast.

De feemerk moat nei in oar plak fanwegen de nijbouplannen fan it Cambuurstadion. De bou oan de Siriuswei is yn septimber ferline jier begûn. Pol Infratechniek sit dêr ek en is tsjin de komst fan de feemerk om't it tefolle frachtferkear opsmite soe en tefolle oerlêst fan skiep en kij.

Neffens de Raad van State makket it hjoeddeistige bestimmingsplan foar De Hemrik in feemerk mooglik. Ek sjocht de rjochter net yn wêrom't Pol sa'n lêst fan de feemerk krije soe. It frachtferkear fan en nei de merk is net útsûnderlik en oare oerlêst falt rom binnen de miljeu- en bestimmingsplanregels foar it gebiet.