'Reeën deasjitte is oplossing foar ûngelokken op It Amelân, mar regels binne te strang'

De jagers op it eilân sizze dat der in plan makke is oer it yndielen fan de jachtsônes, dêr't partijen as Fryske Gea, Steatsboskbehear, de gemeente Amelân en de Wildbeheereenheid fan it eilân achter stiene, mar dat is net oernaam troch de Fryske Faunabeheereenheid, dy't oer de jacht giet.

"Dat plan is zo in de prullenbak gegooid. Ze zeiden: 'We willen alleen op de hotspots en verder niet.' Het zijn goeie bestuurders, maar ze moeten zich niet bemoeien met wat er in het veld gebeurt", seit Oud. "Dat moet je aan de jagers overlaten."