Longdokter skikt him yn ferrommingen: "We hebben geen keus"

"Ik neem het eigenlijk als kennisgeving aan," seit Van Geffen nei it hearren fan de parsekonferinsje fan premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. "Met de versoepelingen is er natuurlijk een redelijke kans op meer besmettingen dan anders. Maar op een gegeven moment moet de samenleving ook weer z'n beloop krijgen. We moeten met z'n allen de schouders eronder zetten en er het beste van maken."

"Je hebt niet zoveel keus"

Oardel wike lyn fûn Van Geffen it echt noch te betiid, neffens him wie de druk op de soarch noch te grut. No leit hy him del by de nije maatregels. "Als wij als ziekenhuizen er blij mee zijn, zijn andere groepen in de samenleving er weer niet gelukkig mee. Het is nu besloten, het heeft niet zoveel zin om terug te kijken. Wij moeten nu als zorgverleners en ziekenhuizen ervoor zorgen dat we met deze nieuwe situatie omgaan. Het kan betekenen dat we in de zomer weer veel harder door moeten werken, maar dat zij dan zo."

Dat er net in soad rek mear yn sit, dat bliuwt sa, seit de longdokter. "De regering verwacht dat het af zal nemen, ik hoop dat ze daar gelijk in hebben. Je hebt niet zoveel keus. We gaan gewoon door."

Posityf oer faksinaasje

Wat neffens Van Geffen wol posityf feroare is, binne de grutte oantallen prikken dy't al set binne. "En er is ook meer vaccin aan ziekenhuizen toegezegd. Veel van het ziekenhuispersoneel werkt nog steeds zonder gevaccineerd te zijn. Dan hebben we het over dokters, verpleegkundigen en coassistenten, maar ook over ondersteunende functies zoals de schoonmakers. Het zou betekenen dat men veiliger kan werken, dat er minder uitval is door ziekte en dat mensen minder angstig naar hun werk hoeven."