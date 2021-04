'Ferry de Haan folget Gerry Hamstra op as technysk manager SC Hearrenfean'

De 48-jierrige De Haan wie earder spiler by Excelsior. Doe't hy ophold as fuotballer waard hy earst kommersjeel manager en letter de direkteur. Yn totaal hat De Haan hast tweintich jier ûnder kontrakt stien by Excelsior. Yn totaal hat De Haan hast tweintich jier ûnder kontrakt stien by Excelsior.

It is de ferwachting dat De Haan in mearjierrich kontrakt tekenje sil op It Hearrenfean. Yn 2019 waard er noch frege om Martin van Geel op te folgjen as technyske man by Feyenoord. De Haan betankte doe lykwols foar in funksje by syn âlde wurkjouwer.