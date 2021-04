Unfrede oer hanneljen Steatsboskbehear by doarpsbosken Noardeast-Fryslân

Freek van der Bij fan Mitselwier fertelt dat de Boskploech jierren it hout fan de beammen dy't Steatsboskbehear omseage lytser makke, opnij brûkte en ferkocht. Mei it jild dat fertsjinne waard, koe wer nij materiaal kocht wurde.

"It hat sear dien"

Dit wie it gefal oant Steatsboskbehear de gearwurking ta in ein brocht. Van der Bij tinkt dat dit mooglik te krijen hat mei in ûngelok yn Drinte, dêr't in persoan by omkaam. Hy tinkt dat Steatsboskbehear benaud waard foar risiko's en oanspraaklikens. "Dat hat sear dien, wy fine it spitich. Der wie in man as 40 by belutsen út it doarp wei, fan jong oant âld. It wie ek in sosjaal barren. "

Fan Boskploech ta bulldozer

Hjoed-de-dei komt de natuerbehearder mei in bulldozer de bosk yn. Van der Bij: "De bosk sjocht der net mear út en fertutearzet. Dat is foar it oansjen min, mar ek foar in kuierrûte om it doarp hinne. Somtiden leit der hout op it paad. Dêr hawwe wy argewaasje fan."