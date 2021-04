Kabinet komt mei ferrommingen: "Maar het vergt gezond verstand van ons allemaal"

De oankundige ferrommingen:

1. Op 28 april om 04.30 oere giet der in streek troch de jûnsklok.

2. Nei 28 april giet it maksimale tal minsken dat as besite thús wolkom is fan ien nei twa persoanen.

3. De terrassen meie wer iepen, mar wol mei in tal betingsten. It mei tusken 12.00 en 18.00 oere en mei maksimaal 50 klanten op it terras. Yn 't foar moat der in sûnenscheck dien wurde en klanten moatte harren registrearje en reservearje. Dat mei ek op it plak sels noch dien wurde. Oan in tafel meie twa persoanen sitte, útsein minsken út itselde húshâlden. Mei spatskerms meie de tafels ek tichter opinoar steane as 1,5 meter.

4. Net-essinsjele winkels en waremerken meie nei 28 april wer iepen sûnder ôfspraken yn 't foar. Wol is der in beheind tal minsken, op basis fan de oerflakte fan it pân. Foar lytse winkels jildt twa minsken de ferdjipping en foar grutte winkels ien klant de 25 kante meter.

5. Studinten yn it heger ûnderwiis meie fan 26 april ôf wer nei kolleezje ta foar ien dei yn de wike. Fierder wurket it kabinet oan it regeljen fan sneltesten.

6. Op útfearten binne tenei maksimaal 100 minsken wolkom, yn stee fan de 50 minsken.

7. De teorylessen by alle rydopliedingen binne wer tastien.