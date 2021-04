LIVE: Sjoch hjir de parsekonferinsje oer it coronafirus

Ofhinklik fan de romte is der wol in maksimaal oantal minsken wolkom op in terras. En oan eltse tafel meie mar twa minsken sitte, of meardere minsken út ien húshâlden. Winkels meie oant 20.00 oere wer klanten ûntfange sûnder ôfspraak. Nei moandei meie der ek wer mear learlingen en studinten nei skoalle ûnder betingsten. En teorylessen fan rydskoallen binne ek wer tastien.

By útfearten meie wer 100 minsken wêze yn stee fan 50. Ek it tal minsken dat op besite komme mei giet omheech: fan ien nei twa. Wol liket der in rem te kommen op de testeveneminten: as der mear as 900 coronapasjinten op de intensive care lizze, wurde dizze fieldlabs skrast. Op dit stuit binne it der goed 820 pasjinten.