Planmakkers leauwe noch hieltyd yn werombringen alluere Zalen Schaaf

Finansjele pylder

In wichtige finansjele pylder ûnder de plannen is ek de risikodragende dielname fan boubedriuw Friso. Dy sil yn it kompleks in tal apparteminten bouwe foar de keapmerk. De winst hjirop giet net werom nei de bouwer mar wurdt ynvestearre yn Zalen Schaaf.

"Op dy wize soargje wy derfoar dat Zalen Schaaf finansjeel sûn bliuwt en dat de plannen fan Steven en Bobby in solide basis hawwe", seit Berber Dedden fan Friso. Neffens Dedden fynt Friso it tige wichtich dat Zalen Schaaf as monumint behâlden bliuwt foar Ljouwert.

Tredde plan yn de race

In tredde plan fan de Agora groep wol fan Zalen Schaaf in gebou meitsje foar maatskiplik nut en in briedplak foar keunst en kultuer mei allerhande aktiviteiten. Undernimmers, ûnderwiis, eveneminten en aktiviteiten foar de buert moatte hjir in plak fine. Dit plan kaam as tredde út de priisfraach