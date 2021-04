Byld fan Joadske sussen yn Ljouwert krijt nij plak njonken it Zuiderplein

De Joadske sussen wiene ferkeapsters op de feemerk en op De Skrâns. Sy oerlibben de Twadde Wrâldoarloch om't sy beiden trouden mei in net-Joadske sigarehanneler. Yn 1988 kaam it byld by de spoaroergong op De Skrâns te stean om it ferhaal net te ferjitten.

Ofrune jier waard it byld fuorthelle fanwegen de werynrjochting fan De Skrâns. It byld kaam op in flechtheuvel te stean, mar dêr wiene in soad minsken net oer te sprekken. Dêrom kaam it byld earst yn in gemeentlike opslach telâne.

"Sa wurdt it net weistoppe"

Ria Pool fan Ljouwert hat har bot ynset foar in moai plakje foar it stânbyld fan Bertje Cohen. Sy is wiis mei it plak. "Minsken komme der del en sjogge it ek better. Ik fyn it wol in moai plak, sa wurdt it net weistoppe. En it stiet moai yn 'e midden fan wêr't beide sussen wennen en wurken."

Gemeente Ljouwert hat witte litten it byld foar de simmer pleatse te wollen.