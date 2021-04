Frijwilligers Kazemattenmuseum ha 'bealchfol wurk' yn coronatiid

De Wanhoop

De earste replika is yn 2003 boud, mar trochdat it hout ferrotte en de grûn fersakke, is in flinke oanpak nedich. "Mar by it begjin fan de wurksumheden die al bliken dat ûnder it laachje modder sân leit. En dat spielt fuort mei rein, dus moast De Wanhoop opnij mei klaai opset wurde", seit Ulbe Bakker, ien fan de frijwilligers fan de bûtenploech.

"De Wanhoop is no net mear 'nabij', want wy hawwe it oprêden". De kazemat is ynsiedde en mei de hân bereind om te soargjen dat er gau wer gers op groeien giet. "Corona spilet ús yn 'e kaart om't wy no tiid hawwe om it allegear op te knappen. As it museum op 1 april iepen gien wie, hiene wy noch net klear west", sa beslút Bakker.

De frijwilligers kinne noch wol wat stipe brûke. Se roppe minsken op dy't meihelpe wolle oan it struktureel ûnderhâlden fan it terrein om har te melden fia de webside fan it Kazemattenmuseum.