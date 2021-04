Ljouwert riedt him ta op ferrommingen: "Frijbliuwende klanten hurd nedich"

It liket derop dat de terrassen om 18:00 wer ticht moatte. Ton Eijer, foarsitter fan de hoareka yn Ljouwert is net wiis mei dy tiidlimyt: "Seis oere is fierstente koart, kollega's binne dan ek fernuvere en lilk."

Terrassen oant seis oere

De hoareka-ûndernimmers hiene leaver hân dat se de stuollen oant 20:00 bûten hawwe mochten. "It is hiel jammer op dizze wize. Minsken twa by twa oan in tafeltsje wylst se wol mei fjouwer op in bankje sitte meie, dat wurket net." Oan de oare kant binne se wol bliid dat der lang om let wer wat mooglik is. "In hiele protte kollega's geane wol wer iepen."

Eijer tinkt dat dizze ferrommingen in earste stap binne, en hy hopet dan ek gau op mear. "Stel as it goed giet, dan hoopje we gau op ferrommingen. Yn line mei de faksinaasjes."

Nei it park

Likegoed de hoareka-ûndernimmers as ek de BOA's binne benaud dat de betide slutingstiid gefolgen hawwe sil. Sa binne se benaud dat minsken dalik nei't se op it terras sitten hawwe, drank keapje yn de supermerk om dêrnei yn it park de jûn noch út te sitten. "Minsken binne noch midden yn de gesellichheid."

Eijer hopet dat de parsekonferinsje dochs noch in rommere iepeningstiid jaan sil foar de terrassen.