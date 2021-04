Lânskipsarsjitekt: huzebou út Deltaplan op It Hearrenfean en Drachten Zuid

De provinsje Fryslân biedt oan om ekstra huzen te bouwen yn ruil foar it oanlizzen en ferbetterjen fan treinspoaren yn it Noarden. Neffens lânskipsarsjitekt Peter de Ruyter moat der konsintrearre wurde rûn besteand stedsk gebiet. Dat is noch net faak bard yn Fryslân. As foarbyld neamt De Ruyter it stasjon fan It Hearrenfean. "Als je daar het station uitloopt dan waai je bijna uit je kleren. Daar ligt wel echt een kans om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren."

Der steane no al hûzen mar de tichtheid rûnom it stasjon kin fergrutte wurde. Dat kin dan yn de foarm fan middelheechbou fan fiif of seis lagen heech. "Ik kan me voorstellen dat dat voor die plek wel een verbetering kan zijn."

Drachten is ek in foarbyld dêr't je fan sizze kinne dat dêr wenningen by komme. "Als daar een station komt dan zou je in Drachten Zuid kunnen investeren in een wat dichtere middelhoogbouw."