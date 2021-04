Ljouwerter buorrerûzje einiget yn bedriging mei in swurd

In buerbewenner hie de man oansprutsen op de lûdsoerlêst dy't hy feroarsake hie mei in freon. De buorman kaam binnen by de man dy't oerlêst besoarge hie, mar dêr pakte de freon in swurd en begûn der mei te swaaien en te driigjen.

De buorman is doe syn eigen hûs wer yn flechten en hat de plysje belle. By de wenning is de 41-jierrige fertochte oanhâlden en it swurd is yn beslach naam. De plysje docht fierder ûndersyk nei de saak.