Operaasje Fryske Flagge: Richard sit yn in kleaster yn Frankryk

Richard is op dit stuit 50 jier en wennet sûnt septimber 2019 yn St Jodard, yn de Loire regio. Fan dat momint ôf is hy ek dwaande mei syn kongregaasje, it yntreden by de bruorren fan St. Jean. Syn doel is om úteinlik in broer fan Sint Jan (Sint Jean) te wurden. Dit is lykwols in trajekt fan sa'n sân jier.

De kar om him oan te sluten by de bruorren fan Saint Jean siet der al in tal jierren oan te kommen: "Ik wie op syk nei myn plak yn it libben, dat hat in hiel skoft duorre, en úteinlik haw ik de bruorren fan Saint Jean kennen leard yn Utrecht."

Oplieding

Mar om echt by de kleasterlingen te hearren is in oplieding nedich, en dy kin allinnich yn Frankryk folge wurde, fandêr dat Stegenga no yn it kleaster yn St Jodard sit.

Op 9 maaie mei Stegenga de tydlike ûnthjitting dwaan, hjirmei einiget it earste part fan syn stúdzje yn it kleaster. Hy wol dizze tasizzing yn it Frysk dwaan.

Dêrnei begjint it twadde part fan syn learwei by de bruorren fan Saint Jean: in stúdzje filosofy en in staazje. Mei úteinlik in tredde part dat bestiet út in teology-oplieding fan trije jier.

Fan skiekunde nei it kleaster

As jongfeint hat Richard skiekunde studearre en hat er wurke as programmeur. Mar om syn 30e jier hinne kaam hy yn in krisis telâne. Achterôf tinkt Richard dat je sprekke kinne fan in burn-out. Hy hat doe ôfstân naam fan de hektyk, en hat in jier yn in kristlike kiboets sitten. "Ik bin in bytsje yn it spoar rekke fan it tsjerke, fan de fraach wêrom't ik hjir bin."

Bân mei Fryslân

Fryslân is foar Richard thús. Hy komt fan de Jouwer, en hat ek noch famylje yn de provinsje wenjen. Somtiden mist hy de romte en it ljocht sa't it hjir oer de greiden falt. Mem moast wol efkes slikke doe't Richard foar St. Jodard keas, mar yntusken fynt se it okee.