Rapport Eringa: Thialf hat allinnich takomst mei strukturele oerheidsstipe

It giet net om lytse bedragen: de gemeente Hearrenfean en de provinsje Fryslân moatte tegearre struktureel acht ton yn it jier bypasse. Fierder is ek in bydrage nedich fan it Ryk foar needsaaklike ynvestearrings, lykas de bou fan in nije iishockeyhal. Eringa sil syn rapport tiisdeitemiddei presintearje op It Hearrenfean.

Struktureel tekoart

Swarte sifers skriuwe is neffens Pier Eringa ridlikerwiis net mooglik foar iisstadion Thialf op It Hearrenfean. Hy hat kritysk nei alle ynkomsten en útjeften sjoen. Thialf iepen hâlde as top-iisbaan kostet 4,2 miljoen op jierbasis, de ynkomsten binne net mear as sa'n 2,8 miljoen. Dat betsjut dat der in struktureel tekoart is fan 1,4 miljoen euro. Neffens Eringa kin Thialf allinnich oerlibje as oandielhâlders en de strukturele brûkers fan Thialf as NOC-NSF en de KNSB ree binne om by te dragen.

Thialf hat earder al foars besunige troch ûnder oare te snijen yn it tal meiwurkers. Fierder besunigje is neffens Eringa net mooglik. Hy fynt it fierder problematysk dat Thialf gjin finansjele middels hat foar it dwaan fan de nedige ynvestearrings, lykas de bou fan in nije iishockeyhal. Foar grut ûnderhâld en de nedige ynvestearrings is neffens Eringa sa'n 2,5 miljoen euro yn't jier nedich. Eringa fynt it net ûnridlik om hjirfoar in berop te dwaan op it ryk fanwege de funksje fan Thialf as ynternasjonaal topsportsintrum.