Man wol immen helpe, mar wurdt sels berôve

It slachtoffers seach jûns om healwei alven hinne immen op de grûn lizzen op de Willem Loréstrjitte. De man sette de auto dêrop oan de kant en stapte út om de persoan te helpen. Mar foar't er it wist krige er wat tsjin de rêch drukt, en waard syn tillefoan ôfpakt.

Om't it slachtoffer tocht dat it mooglik wolris in wapen wêze koe dat tsjin syn rêch drukt waard hat er oeral oan meiwurke. De dieders hawwe njonken de tillefoan ek noch in laadsnoer út de auto stellen. Dêrnei binne se mei har beiden op in fyts útnaaid.