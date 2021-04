Fryske hûzefabryk: Foar massaal bouplan moatte fergunningen flugger

De plannen ha allinne kâns, as oerheden earder fergunningen ôfjouwe. Dat seit direkteur Biense Dijkstra fan de bougroep tsjin Nieuwsuur. "As de fergunningen net flugger ôfjûn wurde, realisearje we de ambysjes net. In stadige fergunningsferliening stiet de ambysjes yn it paad."

Foar syn 'hûzefabryk' hat er in foarbyld naam oan de auto-yndustry. "We wiene it earste bedriuw mei in metselrobot. Dy bestie gewoan noch net."