Eintoetsen groep acht: hoe skoart de basisskoalle fan dyn bern?

De bêst skoarende skoalle is 't Fonnemint yn Sint-Anne, in iepenbiere basisskoalle. Yn it skoaljier 2018-2019 leinen 21 learlingen dêr de toets ôf, wêrby't se in gemiddelde skoare fan 544 punten behellen. De útslach fan dy toets kin tusken de 500 en 550 punten lizze. Op in skaal fan 0 oant 100 prosint hellet de skoalle dêrmei it earste plak yn ús provinsje, mei in skoare fan 88,3 prosint.

Kristlik of iepenbier

De rest fan de top 10 wurdt foaral ynnommen troch skoallen mei in kristlike denominaasje, dus skoallen dy't bygelyks protestantsk of katolyk binne. Oer de hiele liny besjoen makket it net folle út oft in skoalle kristlik of iepenbier is.

Iepenbiere skoallen yn Fryslân skoarden twa jier lyn yn trochsneed 61,9 fan de 100 prosint. Kristlike skoallen skoarden gemiddeld wat leger: 61,5 fan de 100 prosint. Yn ûndersteande tabel binne alle skoallen dêr't yn it skoaljier 2018-2019 in toets ôfnommen waard, werom te finen. Ek de denominaasje en it ferrin fan de skoares yn de lêste fiif jier binne yn de tabel werom te finen.