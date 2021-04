Noed oer tanimmende lûdsoerlêst fleanbasis Ljouwert: "It is in doemsenario"

Geert Verf fan de kommisje lûdshinder wennet yn Marsum en hâldt him der in soad dwaande mei. Hy is yn gearwurking mei Definsje en it Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) oan it besjen wat better kin. Ien fan de omwenners stelt net mear sûnder lûdsbeskerming bûten sitte te kinnen. In oar fernimt dat de isolaasje net mear foldocht oan de easken. Ofslutingen by de ruten binne bygelyks útdrûge. Wat helpe kin, is in bettere isolaasje fan de wenningen.

Mar der binne mear oplossingen mooglik neffens Verf. "Wy moatte mei mekoar om tafel om te sjen oft dy militêre fleantugen ek op gruttere hichte fleane kinne. Der binne in soad ferbetterpunten mooglik."

Mear klachten

It tal klachten yn 2020 wie heech. Der kamen 1326 klachten binne fan 372 unike klagers. Marleen Molema fan de fleanbasis stelt dat se begryp hat foar de klachten. Dochs is it net mooglik alle klachten op te lossen. Der wurdt altyd ûndersocht oft de klachten terjochte binne en oft de fleaners har hâlden ha oan de regels.

De oerlêst is tanaam, omdat de JSF folle mear desibels produsearret as ferwachte. Mar yn kombinaasje mei mooglik de komst fan in tredde squadron en in ferromming fan it oefengebiet is Verf benaud dat de oerlêst grutter wurdt as ea. "Dat is in doemsenario en dat wolst echt net hawwe. Dit kin net wier wêze, it kin oars."