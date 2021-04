Foeke Booy bliid mei earedifyzje: "Anders was ik weggegaan"

De lêste wiken hat de klup drok dwaande west mei kontraktferlingingen fan spilers. Mar it is ek de fraach hoe't it komt mei it kontrakt fan Foeke Booy sels. Dat rint ek ôf nei dit seizoen. Hy wol graach bliuwe, mar: "Ik had één voorwaarde. Als we niet zouden promoveren, zou ik naar huis gaan. Dan zou ik weg gaan."

Dat is no net oan de oarder om't de Ljouwerters takom seizoen yn de earedifyzje spylje. Wêrom soe Booy fuort wolle, as Cambuur noch in jier yn de earste difyzje spylje moatten hie? "Met dit budget zag ik het niet meer zitten om weer helemaal opnieuw te beginnen. Het budget zou ook minder worden." En dus kin de berne Ljouwerter op koarte termyn in nij kontrakt ûndertekenje. "Alles klopt hier, bij de manier van werken voel ik me echt fantastisch. Daar wil ik graag mee door en Cambuur ook."

Ek giet Booy noch efkes yn op inkelde spilers dy't in ôfrinnend kontrakt hawwe. Sa hopet er dat oanfierder Erik Schouten op koarte termyn bytekenje sil, mei Doke Schmidt is de klup yn petear en mei Jarchinio Antonia, Giovanni Korte en Ragnar Oratmangoen sil Booy letter ek noch yn petear.