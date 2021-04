FIDEO: "Ik maak me zorgen over een jongetje bij ons op de groep"

Wa sjocht it as in bern mishannele wurdt? En wat kin dy dan dwaan? Yn de sechsde ôflevering fan de searje Fan binnenút is programmamakker Miranda Werkman by berne-opfang Kinderwoud om te sjen hoe't sy dit oanpakke. En wêr kinst terjochte mei fragen en meldingen oer bernemishanneling?