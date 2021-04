Surhústerfeanster krijt selstraf foar riden ûnder ynfloed en drugs dealen

In 32-jierrige ynwenner fan Surhústerfean is by ferstek feroardiele foar it riden ûnder ynfloed fan drugs, it riden sûnder jildich rydbewiis en foar it dealen fan speed. De rjochter feroardiele de man ta fiif moannen sel en in selstraf ûnder betingst fan trije moanne mei in proeftiid fan trije jier.