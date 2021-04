Minister Van Engelshoven op besite by Fryske testevenemint-musea

As minister fan Kultuer fynt sy dat keunst en kultuer der foar eltsenien wêze moat. "Dit museum heeft als regionaal museum een plek in de basis infrastructuur. Het is een icoon voor Fryslân en hopelijk voor veel mensen in het land een reden om naar Leeuwarden te komen."

Boadskip mei nei Den Haag

Direkteur Kris Callens fan it Fries Museum hopet dat hy de doarren gau wer folslein iepenje kin, mar bliuwt ek realistysk. "De minister heeft bevestigd dat musea onderdeel van het stappenplan om uit de coronacrisis te komen en dat ze in stap 2 aan de orde zijn. Wanneer we aan die stap toe zijn is lastig te voorspellen, de situatie beweegt als een dagkoers. Als het weer mag, ontvangen we het publiek met open armen. Onze boodschap was nu vooral een boodschap van blijdschap dat we nu weer even drie dagen open mogen zijn. En hopelijk straks weer voor iedereen. Wij zijn er klaar voor, die boodschap gaat nu mee naar Den Haag."