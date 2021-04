Untromming fan huzen by Ljouwerter Harnzerstrjitwei fanwege gaslek

Op de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert binne in tal boppewenningen ûntromme fanwege in gaslek. De gaslekkaazje ûntstie yn it fitness-sintrum oan de strjitwei. De kelderferdjipping is fol mei gas kaam en it lek soe ûntstien wêze troch wurksumheden. It lek is yntusken tichtmakke. De dyk is in skoft ôfsletten.