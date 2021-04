Fiif foefkes fan de boskwachter: dit kinst dwaan yn it tikeseizoen

"By de fjildmeiwurkers fan Steatsboskbehear is it beropssykte nûmer ien," seit boskwachter Gjerryt Hoekstra. "It is op himsels wol bysûnder, mar ik haw sels noch nea in tikebeet hân. Skynber fine se my net lekker. Mar ik moat ek sizze dat ik der goed om tink. Der binne ferskate foefkes om it te foarkommen."

"Lytse rotsekjes"

Hoekstra hopet dat eltsenien safolle as mooglik rekken hâldt mei tiken. "It binne lytse rotsekjes. Je kinne it je hast net foarstelle dat sa'n lyts dierke dy sa te pakken krije kin."