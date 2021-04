GGD Fryslân set útein mei ynintsjen kwetsbere pasjinten mei restfaksin

Húsdokters yn de provinsje hawwe de ôfrûne wike in brief krigen mei it fersyk om in listje yn te leverjen mei dêrop fiif fan harren kwetsbere pasjinten. Allinnich dy listjes wurde brûkt. It hat foar kwetsbere minsken gjin doel om sels te beljen mei de GGD.

De minsken dy't it restfaksin krije, moatte tusken 19.00 en 20.30 oere beskikber wêze. It giet op folchoarder fan leeftiid. De âldste pasjinten komme it earst oan bod. It kinne ferskate types faksins wêze, dêr is gjin kar yn foar de gadingmakkers.