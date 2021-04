Provinsje set útein mei oanlis fêstingwâl-keunstwurk Bastion by Dokkum

Provinsje Fryslân en gemeente Noardeast-Fryslân hawwe opdracht jûn foar it oanlizzen fan it Bastion. Dat is in keunstwurk dat ynspirearre is op it bolwurk fan Dokkum. It keunstwurk wurdt in útsichtpunt fan fiif meter heech oer it trasee fan de Súd Ie. It Bastion is de lêste fan de trije keunstwurken dy't by de Sintrale As oanlein wurde.