Q&A: Fiif fragen oer it Deltaplan fan de noardlike provinsjes

Yn desimber 2020 hat de Twadde Keamer nei in moasje fan it CDA frege om in mienskiplik plan fan de noardlike provinsjes. Dat leit der no, yn de foarm fan de brosjuere Bouwstenen voor het Deltaplan. Dit plan is oanbean oan de nije Twadde Keamer en de ynformateur fan it nije kabinet dat der komme moat.

Wat betsjut dit plan foar my?

"It plan rjochtet him op twa saken: wenningbou en spoarferbiningen. Yn Fryslân soene der 45.000 hûzen by komme moatte. Dizze maatregel soe in grutte spanning op de wenningmerk fuortnimme moatte. De priis fan wenten is hurd omheech gien en foar starters is it bygelyks dreech om oan in hûs te kommen."

"Dêrnjonken giet it dus oer treinferbiningen. It Noarden wol dat de Lelyline der komt, de ferbining dy't fia Lelylstêd, It Hearrenfean en Drachten nei Grins rinne moat. Dat moat ek it probleem oplosse dat de iennige treinferbining tusken de Rânestêd en it Noarden fia Zwolle rint. Dat is in soarte fan flessehals: it spoar leit der dêr geregeld út, dan moat eltsenien mei de bus. Mar yn it plan moat ek de besteande spoarline nei de Rânestêd ferbettere wurde, der moat in Nedersaksenline komme tusken Enschede-Emmen-Grins en in IJmeerline tusken Almere en Amsterdam."