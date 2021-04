Unike archeologyske skatten út Tachtichjierrige Oarloch fûn by Aldeholtpea

By Aldeholtpea wurdt op dit stuit drok wurke oan in bocht yn rivier De Linde. Dizze bocht makke yn it ferline ûnderdiel út fan de rivier. By de kanalisaasje fan de rivier 100 jier lyn waard de bocht fuorthelle. Om De Linde mear romte te jaan, wurdt de bocht no op 'e nij útgroeven. By dizze wurksumheden komme ûndersikers fan ûndersyksburo MUG de meast bysûndere fynsten tsjin.

Ferskate fijannen

De fynsten fertelle in soad oer de skiednis fan it gebiet. Sa waard der yn it ferline op dit plak fanatyk fochten tsjin ferskate fijannen. Mar der wurde ek oare saken fûn, lykas in kraaltsje fan barnstien, dat mooglik út de Midsiuwen komt. In grut part fan de bocht moat noch útgroeven wurde, "dus dat belooft nog wat", seit archeolooch Andre Pleszynski fan ûndersyksburo MUG.