Set de maxicosi mar by de doar fan de BSO: "We lijken wel een pakketdienst"

Manager Marianne Westenbroek fan BSO De Petteflet is wiis dat de doarren wer iepen meie. "Het is een prachtige dag, we zijn blij dat we weer open zijn en dat we de kinderen allemaal weer kunnen zien. We zijn de afgelopen maanden wel open gebleven voor de noodopvang, maar nu zijn we weer compleet." Dochs is it noch wol in puzzel om alles yn goede banen te lieden. "We letten er goed op dat kinderen uit verschillende schoolgroepen niet door elkaar halen, zodat de coronbubbels intact blijven. We werken ook hier in cohorten."

Bubbels hâlde

Tagelikteriid wurdt der ek sjoen nei it saneamde 'pedagogisch oogpunt', leit Westenbroek út. "Als er één kind uit een groep naar de BSO komt, dan zetten we die niet alleen in een lokaal. In je eentje is natuurlijk niet gezellig." Dochs is de BSO yn oare saken wol strang. "Ouders mogen niet naar binnen. Daar zijn we heel streng in. Het is soms net een pakketdienst, wanneer er een baby'tje in een maxicosi wordt afgeleverd bij de deur. Maar kinderen blijken hierin heel flexibel te zijn, flexibeler dan wij denken."