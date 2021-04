In frou is sneintejûn mei har auto yn 'e sleat bedarre oan de Michielsreed yn Boelensloane. De bestjoerster kaam mei de skrik frij en koe op eigen krêft út de auto klimme. De plysje hat in alkohol- en drugstest by har ôfnaam. Dêr die út bliken dat de frou ûnder ynfloed wie.