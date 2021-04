Noard-Nederlân wol 9,5 miljard fan it Ryk foar nije spoarlinen

It rapport is de reaksje op de moasje fan Twadde Keamerlid Musatafa Amhaouch (CDA) oer wat der foar nedich wêze soe om it Noarden wer groeie en bloeie te litten. Neffens deputearre Avine Fokkens is it antwurd op dy fraach eins wol hiel dúdlik: "Wij willen een bijdrage leveren als het gaat om de landelijke roep om meer woningen, maar dat kan niet zonder een sterk verbeterde infrastructuur."

Lelyline

It grutste part fan de ynvestearring dy't hjirfoar nedich is giet nei de Lelyline. Dizze nije spoarline fan 125 kilometer nij spoar rint fan Grins nei Lelystêd oer Drachten en It Hearrenfean. De kosten fan it projekt wurde rûsd op sa'n 6,5 miljard euro. "Die Lelylijn is voor ons een heel belangrijk onderdeel van het plan en wij zijn er ook van overtuigd dat het nu kan", sa seit Fokkens. "Eigenlijk alle politieke partijen in de Tweede Kamer hadden de lijn opgenomen in hun verkiezingsprogramma, dus dat ziet er goed uit."

Fokus fierder

Mar ek de besteande spoarline nei de Rânestêd soe ferbettere wurde moatte foar 2 miljard. Ek soe der in spoarline komme moatte tusken Grins oer Stadskanaal en Emmen nei Enschede om de ferbining tusken it Noarden en it Easten fan Nederlân te ferbetterjen en ek om Emmen better te ûntsluten. "En uiteindelijk willen we ook dat de Lelylijn in de toekomst doorgetrokken wordt naar Hamburg en Scandinavië."