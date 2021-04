Nij libben by see-earnen by Koudum en ek yn de Alde Feanen

In pykje is yn it nêst fan de see-earnen yn it Koudumer Boskje sjoen. Op kamerabylden is te sjen dat mem see-earn drok oan it fuorjen is. De fûgels hawwe dêr foar it fjirde jier op rige in nêst makke. En ek by de see-earnen yn de Alde Feanen is in pykje op de webcam sinjalearre.