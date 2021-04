Cambuur no ek offisjeel promovearre nei ferlies Almere City

De Ljouwerters fierden freed al in feestje, om't Almere City sa'n grut doelpunteferskil goedmeitsje moast, dat it eins al net mear realistysk wie dat se dat foarinoar krije soene. Dochs wie it freed noch net écht offisjeel. Dat is it nei it ferlies fan de Almeerders wol.

Cambuur hat noch fjouwer wedstriden te spyljen en stiet op dit stuit boppeoan yn de Eerste Divisie, mei in puntetotaal fan 82. En in doelpuntesaldo fan 69.