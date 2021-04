Cambuur Sjoernaal: Grutte ûntlading by promoasje nei earedifyzje

Der sille in soad spilers by SC Cambuur wêze dy't sneon mei pineholle opstien binne. Oant yn de betide oerkes hawwe de spilers en de technyske stêf yn it Cambuur Stadion in feestje fierd nei de promoasje nei de earedifyzje. Dy kaam ta stân nei in 4-1 oerwinning op Helmond Sport. Yn dit ekstra lange Cambuur Sjoernaal sjogge we werom op de promoasjejûn en it grutte spontane feest dat dêrnei ûntstie foar it stadion.