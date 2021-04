Fideodeiboek oer medisyn foar corona: "Dit is het wonderspul"

Coronapasjinten kinne dit medisyn allinnich krije as se soerstoftekoart en bepaalde ûntstekkingswearden yn it bloed hawwe. Dit binne de earnstige gefallen. De pasjint krijt it medisyn ien kear en Van Geffen sjocht dan ek dat dit helpt.

Alles wurdt kontrolearre

It apotekersteam dat dit medisyn makket bestiet út njoggen minsken. Om de kwaliteit fan it medisyn te kontrolearjen wurdt fan hannelingen dy't se dogge in foto makke troch in kompjûter. Dy wurdt opslein, mocht der dan wat wêze mei in medisyn, is alles werom te finen.

Op dit stuit wurdt it medisyn allinnich brûkt foar slim sike coronapasjinten, mar der wurdt no ûndersyk dien nei hoe't it medisyn wurket foar minsken dy't minder siik binne.