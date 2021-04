Brânwacht meardere kearen yn aksje foar lytse brantsjes Ternaard

Under oare oan de Ternaarderwei yn Wierum wie in lytse natuerbrân. Omstreeks healwei trijen krige de brânwacht in melding fan fjoer yn reit. Op it plak fan de brân waard ûntdutsen dat it fjoer op meardere lokaasjes brânde.

Op de weromreis nei de kazerne krige de brânwacht nochris in melding fan in bûtenbrân. Dizze wie yn de boskjes fan Fuotbalferiening Ternaard. De plysje docht ûndersyk nei meardere brannen dy't yn de ôfrûne wiken oan de Ternaarderwei ûntdutsen binne.