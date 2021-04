Earste wike faksineare, húsdokters ferdield: "Toch wel teleurstellende uitkomst"

"Ja het was een enerverende week", seit húsdokter Karin Groeneveld fan De Lemmer wylst se nei in tafel rint yn har praktyk. Oan dy tafel prikt in meiwurker in spuit yn in fleske AstraZeneca. "Ik ben trots op onze medewerkers, want die werken toch maar weer op hun vrije zaterdag." Groeneveld is foarsitter fan de Fryske Húsdoktersferiening.

It hat foar de húsdokters in drokke wike west. "De opkomst bij ons was rond de 88 procent. Daar ben ik heel blij mee. De reacties van de mensen waren heel mooi, maar twee dingen blijven me écht bij. Het allerleukste was een patiënt die huppelend binnen komt. Die had er echt zin in." Mar dat wie net foar eltsenien sa. "Mensen vonden het best wel spannend en hebben lang getwijfeld, maar toch besloten om het te doen."

Groeneveld helpt har meiwurker efkes mei it útpakken fan in pear spuiten. "Ik ben heel blij dat we toch nu het eind van de tunnel zien. Maar, ik word pas echt blij als we wat meer vrijheden krijgen. Maar elke stap is er één."