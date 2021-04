HEA! Wetter foar de gekken

"Dat gevoel als je springt en de lucht in gaat, heerlijk", seit studint Daan Boogaard út Grins. Mei syn kitemaat Florian Groen is er spesjaal nei Warkum kaam om te kiten op de Iselmar. Ek al hagelet it en is it hiel kâld. As der in goeie wyn stiet, moatte de jonges gau nei it wetter om te stunten.