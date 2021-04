Maleur by brêgen by Skûlenboarch en Burgum

Ferkear kin sneon net oer de brêge oer it Prinses Margrietkanaal by Skûlenboarch. In brêgewachter draaide de brêge oan de ein fan de moarn te gau ticht, en dêrtroch waard in skip rekke. Rykswettersteat hat de brêge iepen set. Monteurs binne ûnderweis. It is noch net bekend hoelang't dat duorret.