Websiden fan Fryske tsjerkegemeenten net goed befeilige

In protte tsjerkegemeenten yn Fryslân ha har websiden net goed befeilige tsjin digitale oanfallen. Dat meldt it Friesch Dagblad sneon, dat der ûndersyk nei dwaan litten hat. Minsken mei kwea yn it sin kinne de websiden oanpasse en yn it slimste gefal kinne gegevens stellen wurde, neffens dat ûndersyk.