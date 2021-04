Omrop TIP: Fryslân DOK oer de smokkelbern

Teesurrogaat

In fersetsgroep fan jonge studinten, ûnder lieding fan Piet Meerburg en Wouter van Zeytveld, regele de smokkelrûtes nei it noarden, it suden en letter ek it easten fan it lân. Hie in Joadsk bern donker hier, dan waard yn geheime korrespondinsje it koadewurd 'koffiesurrogaat' brûkt en giene se by foarkar nei Limburch. Blonde bern wiene 'teesurrogaat' en waarden nei Fryslân brocht. Sa foelen se net tefolle op.